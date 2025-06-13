Hayaller Gerçek Oluyor, Galatasaray Bombayı Patlatacak

Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürürken, Arjantin'den dikkat çeken bir haber geldi. İşte detaylar...

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Hayaller Gerçek Oluyor, Galatasaray Bombayı Patlatacak
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray’dan ayrılan Fernando Muslera’nın yerine kaleci arayışları sürerken, sarı-kırmızılı ekipten bir isim öne çıktı. Galatasaray’ın Premier Lig’de forma giyen yıldız isme rotayı kırdı.

Hayaller Gerçek Oluyor, Galatasaray Bombayı Patlatacak - Resim : 1

Aston Villa’dan ayrılmayı planlayan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez için kolların sıvandığı belirtildi. Arjantin basınında yer alan haberlerde, Galatasaray’ın Aston Villa ile doğrudan temas kurarak bilgi aldığı kaydedildi.

Deneyimli kaleci Arjantin’le birlikte 2022 Dünya Kupası’nı kaldırmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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