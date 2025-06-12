Galatasaray'dan Dev Transfer: Sarı-Kırmızılılar, Leroy Sane'nin Maliyetini KAP'a Açıkladı

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alman oyuncu her sezon için 12 milyon euro kazanacak. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Dev Transfer: Sarı-Kırmızılılar, Leroy Sane'nin Maliyetini KAP'a Açıkladı
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Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, dünya futbolunun önemli yıldızlarından biri olan Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Bayern Münih'ten transfer edilen Alman kanat oyuncusunun mali detayları da netleşti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Sane transferini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, Alman yıldızla 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak 3 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'dan Dev Transfer: Sarı-Kırmızılılar, Leroy Sane'nin Maliyetini KAP'a Açıkladı - Resim : 1

SEZONLUK 12 MİLYON EURO GELİR

Galatasaray'ın duyurusuna göre, Sane her sezon için net 9 milyon euro garanti ücret alacak. Bunun yanı sıra, her sezon net 3 milyon euro sadakat primi de ödenecek. Böylece 28 yaşındaki yıldız oyuncunun yıllık kazancı 12 milyon euroyu bulacak.

Toplamda 3 yıllık anlaşma karşılığında Galatasaray, Sane'ye toplam 36 milyon euro ödeme yapacak.

Açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: Haber Merkezi

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