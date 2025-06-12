Türk Teknik Adam Maribor'un Başına Geçti

Tuğberk Tanrıvermiş, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Maribor'un başına geçti.

Türk Teknik Adam Maribor'un Başına Geçti
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Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Maribor ile anlaşma sağladı.

Slovenya temsilcisinden yapılan açıklamada, takımın başına 35 yaşındaki Tanrıvermiş'in getirildiği belirtildi.

Maribor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tuğberk Tanrıvermiş, kulüp sosyal medyasına yaptığı açıklamada, "Taraftarlara, benim liderliğim altında takımın tüm çabasını sıkı çalışmaya harcayacağına söz verebilirim. Kupalar kazanmak ve hücum oyunumuzla tanınmak için her şeyi yapacağım” dedi.

Kaynak: AA

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