Galatasaray Transferde Bombayı Patlattı: 2 Yıllık İmzalar Atıldı
Galatasaray yeni bir isimle daha anlaşma imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin 2 yıllık olduğu bildirildi.
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Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, pasör çaprazı pozisyonu için Can Koç ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ‘Hoş geldin Can Koç!’ denilirken, sözleşmenin 2 yıllık olduğu açıklandı.
Hoş geldin Can Koç! 💛❤️— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) June 12, 2025
✍️ Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, pasör çaprazı @KocCan34236 ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Detaylar için 👉 https://t.co/JioMbFanAa pic.twitter.com/i9hyJrnK4e
Kaynak: Haber Merkezi