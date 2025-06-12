Galatasaray Transferde Bombayı Patlattı: 2 Yıllık İmzalar Atıldı

Galatasaray yeni bir isimle daha anlaşma imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin 2 yıllık olduğu bildirildi.

Galatasaray Transferde Bombayı Patlattı: 2 Yıllık İmzalar Atıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, pasör çaprazı pozisyonu için Can Koç ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ‘Hoş geldin Can Koç!’ denilirken, sözleşmenin 2 yıllık olduğu açıklandı.

Geleceği Merak Ediliyordu, Galatasaray Yıldızına İmzayı AttırdıGeleceği Merak Ediliyordu, Galatasaray Yıldızına İmzayı AttırdıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer
12 Haziran Burç Yorumları: Beklenen An Geldi 12 Haziran Burç Yorumları: Beklenen An Geldi
Ne İnek Sütü Ne Keçi Sütü Ne Manda Yoğurdu! Hepsini Sollayan Tek Şifa Deposu Olarak Biliniyor Ne İnek Sütü Ne Keçi Sütü Ne Manda Yoğurdu! Hepsini Sollayan Tek Şifa Deposu Olarak Biliniyor
Cem Bölükbaşı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Yer Alacak Cem Bölükbaşı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Yer Alacak
Galatasaray'a İmzaya Gelmişti: Leroy Sane Veda Etti Leroy Sane Veda Etti
ÇOK OKUNANLAR
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
Hindistan'da Uçak Düştü! İçinde 242 Yolcu Vardı Cesetler Çıkarılıyor... Düşen Uçaktan Kurtulan Var mı? Flaş Açıklama
Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız