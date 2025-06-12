Galatasaray'a İmzaya Gelmişti: Leroy Sane Veda Etti

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı 29 yaşındaki Leroy Sane, eski takımı Bayen Münih'e veda etti.

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Galatasaray'a İmzaya Gelmişti: Leroy Sane Veda Etti
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Galatasaray’ın transfer göüşmelerine başladığı Leroy Sane, eski takımı Bayern Münih’e veda mesajı yayımladı.

Alman yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Bayern taraftarları, Münih'te geçirdiğim 5 yılın ardından, önümüzdeki sezonda yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Almanya'nın en iyi ve en büyük kulübünün formasını 200'den fazla maçta giymekten inanılmaz gurur duyuyorum ve birlikte kazandığımız şampiyonlukları her zaman hatırlayacağım” dedi.

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Kaynak: AA

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