Cem Bölükbaşı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Yer Alacak

Cem Bölükbaşı 14-15 Haziran tarihlerindeki Le Mans 24 Saat Yarışı'nda boy gösterecek.

Cem Bölükbaşı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Yer Alacak
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Otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı’nın 14-15 Haziran tarihlerindeki Le Mans 24 Saat Yarışı'nda mücadele edileceği belirtildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun açıklamasına göre, bu sezon ELMS'de Nielsen takımıyla LMP2 kategorisinde yarışan Cem, 2025 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Fransa'nın Le Mans kentinde yapılacak 4. ayağında piste çıkacak.

Cem, De la Sarthe Pisti'ndeki 24 saatlik mücadelede, Colin Braun ve Naveen Rao ile beraber Nielsen takımının Pro/AM kategorisinde yarışacak 24 numaralı aracını kullanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki pilot, "Bu yarış motorsporlarında ikonik bir yer edinirken, dayanıklılığın ve stratejinin nihai sınavı oluyor. Böylesine köklü ve zorlu bir mücadelede yer almak benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Le Mans’a hazırlanırken Nielsen Racing’deki ekibimle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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