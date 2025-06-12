Kevin De Bruyne'nin Yeni Takımı Belli Oldu

Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne’nin yeni adresi Napoli oldu. De Bruyne Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyordu.

Kevin De Bruyne'nin Yeni Takımı Belli Oldu
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Manchester City’den ayrılmasının ardından adı Türk kulüpleriyle de anılan Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu.

İtalyan ekibi Napoli, Manchester City ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
10 sezon boyunca Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, yeni sezonda Serie A'da boy gösterecek. Napoli, tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2+1 yılık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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