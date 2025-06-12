ABD Başkanı Trump'tan Flaş Açıklamalar: İsrail, İran'ı Vurabilir

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında hem İsrail-İran hattında artan gerilime hem de Rusya-Ukrayna krizine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı düzenleyebileceğini ima ederken, bu tür bir adımın bölgede tansiyonu daha da artıracağını belirtti.

Bir gazetecinin "İsrail'in İran'a saldırısı ne kadar yakın?" sorusunu yanıtlayan Trump, "Yakın demek istemem ama gerçekleşmesi muhtemel bir durum gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Ancak bu sürecin askeri değil diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan Trump, “İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ederim. İsrail'in böyle bir saldırıya kalkışması, yürütmeye çalıştığımız süreci tamamen mahvedebilir” dedi.

Trump, ABD'nin bölgedeki çatışmaların bir parçası olmasını istemediğini belirterek, doğrudan müdahaleye sıcak bakmadığını yineledi.

Açıklamalarının sonunda Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, her iki ülkenin de tutumlarından dolayı kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade ederek, çözüm odaklı adımların yetersiz kaldığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi