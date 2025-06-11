Ticaret Savaşını Çözecek Hamle! İki Dünya Devi ABD ve Çin Anlaştı

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ABD ve Çin arasındaki karşılıklı tarife artışları patlak veren krizde flaş bir gelişme yaşandı. İki ülke arasında başlayan müzakereler sonuç verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ‘Çin ile anlaşmaya vardık. Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor. İlişkiler mükemmel. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz’ dedi.

TARİFELER ARTMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

MÜZAKERELER SONUÇ VERDİ

ABD ile Çin’in karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin sona ermesi için iki ülke arasında müzakere görüşmeleri başlamıştı. Müzakerelerin yeni turu, 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılmıştı.

KİMLER KATILDI?

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ticaret Bakanı Vang Vıntao ve Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang temsil etmişti.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Görüşmede tarafların, iki ülke liderinin 5 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinde ve öncesinde mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre şehrinde yürütülen görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik çerçeve konusunda prensipte anlaştığı vurgulanmıştı.

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, yaptığı açıklamada Umarız, Londra toplantısında kaydedilen ilerleme, Çin ve ABD arasında güvenin güçlendirilmesine, iki ülke arasında ekonomik ve ticari bağların sağlıklı ve istikrarlı gelişimine katkı sağlar’ demişti.

ABD YÜZDE 55, ÇİN YÜZDE 10

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını ve ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını açıkladı.

ABD ile Çin arasında yapılan ticaret görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını ifade etti.

'İLİŞKİLER MÜKEMMEL'

Trump, ‘Aynı şekilde kolejlerimizi ve üniversitelerimizi kullanan Çinli öğrenciler de dahil olmak üzere üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin'e sağlayacağız (ki bu benim için her zaman iyi olmuştur!). Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor. İlişkiler mükemmel! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz’ dedi.

Kaynak: AA