Trump, Çin ile Ticaret Görüşmelerini Londra’da Yapacak, İşte Tarih...

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in, 9 Haziran 2025’te Londra’da Çinli yetkililerle bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmelerin, iki ülke arasında Mayıs 2025’te varılan ve 90 günlüğüne tarifeleri düşüren geçici anlaşmayı takip eden yeni bir aşama olması bekleniyor.

Trump, paylaşımında, “Toplantı çok iyi geçecektir. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” ifadelerine yer vererek, görüşmelere olan güvenini dile getirdi. Çin heyetinin kimlerden oluşacağı henüz netlik kazanmazken, Mayıs ayındaki görüşmelerde Çin tarafını Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı He Lifeng temsil etmişti.

TİCARET SAVAŞINDA YENİ BİR DÖNEM Mİ?

ABD ve Çin, Mayıs 2025’te Cenevre’de yapılan görüşmelerde, karşılıklı tarifeleri 115 puan düşürme konusunda anlaşmış, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı tarifeler yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in ABD mallarına uyguladığı tarifeler ise yüzde 125’ten yüzde 10’a indirilmişti. Ancak, Trump’ın 30 Mayıs’ta Çin’i anlaşmayı ihlal etmekle suçlaması ve nadir toprak mineralleri ihracatında yavaş hareket ettiği gerekçesiyle eleştirmesi, tansiyonu yeniden yükseltti. Çin ise bu iddiaları reddederek, ABD’nin teknoloji ihracatı kısıtlamaları ve öğrenci vizelerine yönelik politikalarını eleştirdi.

Londra’daki görüşmeler, bu gerginliklerin çözülmesi ve 14 Ağustos 2025’te sona erecek 90 günlük tarife indirimi süresince daha kalıcı bir anlaşmaya varılması için kritik bir önem taşıyor. Görüşmelerde, nadir toprak mineralleri ihracatı, fentanyl kriziyle ilgili tarifeler ve ticaret dengesizlikleri gibi konuların masada olması bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK

Mayıs ayındaki tarife indirimi anlaşması, küresel piyasalarda büyük bir rahatlama rallisine yol açmış, S&P 500 endeksi yüzde 3,2, Nasdaq ise yüzde 4 yükselmişti. Londra’daki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, piyasaların tekrar canlanması öngörülüyor. Ancak, uzmanlar, iki ülke arasındaki yapısal sorunların çözülmediği sürece geçici anlaşmaların uzun vadeli bir çözüm sunamayabileceği konusunda uyarıyor.

Trump’ın “ticaret savaşını sıfırlama” olarak nitelendirdiği bu süreç, hem ABD hem de Çin için ekonomik ve siyasi açıdan belirleyici olacak. Görüşmelerin sonucu, küresel tedarik zincirleri ve tüketici fiyatları üzerinde de etkili olabilir.

Kaynak: DHA