Asya Piyasalarında Kararsızlık Hakim

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Bir saatten uzun süren görüşmede, taraflar ticaret ilişkileri ve küresel ekonomik koşullar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çin tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi Cinping’in ABD’ye ticaret önlemlerinden vazgeçme ve Tayvan konusunda daha dikkatli adımlar atılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Donald Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin “olumlu geçtiğini” ve özellikle ticaret konusunun önceliklendirildiğini belirtti. Trump, iki ülke arasındaki teknik düzeyde temasların devam edeceğini ifade etti. Ayrıca nadir toprak elementleri meselesinde taraflar arasında artık bir belirsizlik kalmadığını da vurguladı.

HEDEFLER AÇIKLANDI, GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Görüşmenin ardından Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in Çinli yetkililerle görüşmek üzere yakın zamanda bir araya geleceğini duyurdu. Liderler, karşılıklı olarak birbirlerini ülkelerine davet etti.

MUSK-TRUMP GERİLİMİ RİSK İŞTAHINI AZALTTI

Öte yandan, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk’ın, Kongre'deki vergi indirimi yasa tasarısına yönelik sert eleştirileri, bir dönem danışmanlığını yaptığı Trump ile arasındaki gerginliği artırdı. Bu durum, yatırımcıların risk alma iştahını sınırlayan unsurlardan biri olarak öne çıktı.

HİNDİSTAN'DAN BEKLENENİN ÜZERİNDE FAİZ İNDİRİMİ

Hindistan Merkez Bankası (RBI), iç piyasadaki ekonomik canlılık ve küresel ticaret gerilimlerinin yarattığı riskleri dikkate alarak, politika faiz oranını beklentilerin üzerinde bir indirime giderek yüzde 6’dan yüzde 5,5’e çekti. Beklenti, indirimin 25 baz puanla sınırlı kalacağı yönündeydi.

JAPONYA'DAN ZAYIF VERİ GELDİ

Bölgedeki ekonomik veriler de piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı. Japonya’da nisan ayında hane halkı harcamaları yıllık bazda yüzde 1,8 gerilerken, öncü ekonomik göstergeler beklentilerin altında kalarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.

BORSALARDA KARMAŞIK GÖRÜNÜM

Günün işlemleri itibarıyla Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 37.440 puana yükseldi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanış seviyesine yakın 3.385 puanda işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 23.862 puana geriledi. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 değer kazanarak 82.154 puana çıktı. Güney Kore’de ise resmi tatil nedeniyle borsalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Kaynak: AA