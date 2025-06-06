Rusya Merkez Bankası'ndan Flaş Karar! 2022'den Beri İlk

Rusya Merkez Bankası, 2022'den bu yana ilk kez politika faizini düşürdü.

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Rusya Merkez Bankası'ndan Flaş Karar! 2022'den Beri İlk
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Rusya Merkez Bankası, flaş bir karara imza atarak Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini yüzde 21’den yüzde 20’ye indirdi.

İç talepteki büyümenin, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi geride bıraktığına işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinin dengeli bir büyüme sürecine girdiği kaydedildi.

Açıklamada, sıkı para politikasının, enflasyon hedefine 2026 yılında ulaşılana kadar sürdürüleceği ifade edildi.

Politika faizine ilişkin gelecek kararların, enflasyon oranı ve enflasyon beklentileri doğrultusunda alınacağına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20'ye düşürme kararı almıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, enflasyon oranının, mevcut para politikası doğrultusunda gelecek yıl yüzde 4’e düşeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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