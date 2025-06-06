Yazın Gelmesiyle Taleplerde Rekor Artış! 103 Milyon Dolar Harcandı

Güneşli havaların etkisini artırmasıyla birlikte göz sağlığını koruyan aksesuarların başında gelen güneş gözlüğüne olan talep, dış ticaret verilerine de yansıdı. Türkiye, yılın ilk 4 ayında yaklaşık 3 milyon adet güneş gözlüğü ithal etti. Bu ithalatın toplam maliyeti ise 103 milyon doları aştı.

Yazın Gelmesiyle Taleplerde Rekor Artış! 103 Milyon Dolar Harcandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024’ün ocak-nisan döneminde 2 milyon 935 bin 699 adet güneş gözlüğü yurtdışından getirildi. Bu ürünler için toplamda 103 milyon 135 bin 862 dolar ödeme yapıldı. En fazla ithalat Çin’den gerçekleştirilirken, maddi açıdan en yüksek ödeme İtalya menşeili ürünler için yapıldı.

Çin'den ithal edilen 1 milyon 294 bin 757 adet güneş gözlüğüne karşılık 26,8 milyon dolar harcandı. İtalya’dan alınan 1 milyon 287 bin 410 adet güneş gözlüğü için ise 61,2 milyon dolarlık ödeme yapıldı.

DİĞER ÜLKELERDEN DE YOĞUN TALEP

Aynı dönemde Tayland'dan 92 bin 827, İspanya'dan 60 bin 701 ve Yunanistan'dan 41 bin 284 adet güneş gözlüğü ithal edildi. Bu ülkeler, Türkiye’nin güneş gözlüğü pazarında öne çıkan tedarikçileri arasında yer aldı.

GEÇEN YIL 194 MİLYON DOLARLIK İTHALAT YAPILMIŞTI

2023 yılı genelinde ise Türkiye toplam 6 milyon 54 bin 275 adet güneş gözlüğü satın aldı. Bu ürünlerin ithalat bedeli 194 milyon 52 bin 672 dolar olarak kayıtlara geçti. En fazla ithalat yine İtalya’dan yapılırken, Çin, Tayland, Japonya ve Güney Kore de öne çıkan diğer tedarikçi ülkeler oldu.

Güneş gözlüğü ithalatındaki artış, hem moda hem de sağlık bilincinin tüketici tercihlerine yansımasını gözler önüne seriyor.

Türkiye'de En Çok Tutulan Modeldi: Otomotiv Devi Üretimi Resmen DurdurduTürkiye'de En Çok Tutulan Modeldi: Otomotiv Devi Üretimi Resmen DurdurduEkonomi

2025 Yılında Aşure Günü Ne Zaman Kutlanacak?2025 Yılında Aşure Günü Ne Zaman Kutlanacak?Gözden Kaçmasın

Kaynak: AA

Göz Renginiz Kaderinizi ve Kişiliğinizi Ele Veriyor Göz Renginiz Kaderinizi ve Kişiliğinizi Ele Veriyor
6 Haziran'da Şans Yüzünü Kime Gösterecek? Bu Kişiler Köşeyi Dönecek 6 Haziran'da Şans Yüzünü Kime Gösterecek? Bu Kişiler Köşeyi Dönecek
Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi
Rusya Merkez Bankası'ndan Flaş Karar! 2022'den Beri İlk Rusya Merkez Bankası'ndan Flaş Karar! 2022'den Beri İlk
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı
Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı