Yazın Gelmesiyle Taleplerde Rekor Artış! 103 Milyon Dolar Harcandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024’ün ocak-nisan döneminde 2 milyon 935 bin 699 adet güneş gözlüğü yurtdışından getirildi. Bu ürünler için toplamda 103 milyon 135 bin 862 dolar ödeme yapıldı. En fazla ithalat Çin’den gerçekleştirilirken, maddi açıdan en yüksek ödeme İtalya menşeili ürünler için yapıldı.

Çin'den ithal edilen 1 milyon 294 bin 757 adet güneş gözlüğüne karşılık 26,8 milyon dolar harcandı. İtalya’dan alınan 1 milyon 287 bin 410 adet güneş gözlüğü için ise 61,2 milyon dolarlık ödeme yapıldı.

DİĞER ÜLKELERDEN DE YOĞUN TALEP

Aynı dönemde Tayland'dan 92 bin 827, İspanya'dan 60 bin 701 ve Yunanistan'dan 41 bin 284 adet güneş gözlüğü ithal edildi. Bu ülkeler, Türkiye’nin güneş gözlüğü pazarında öne çıkan tedarikçileri arasında yer aldı.

GEÇEN YIL 194 MİLYON DOLARLIK İTHALAT YAPILMIŞTI

2023 yılı genelinde ise Türkiye toplam 6 milyon 54 bin 275 adet güneş gözlüğü satın aldı. Bu ürünlerin ithalat bedeli 194 milyon 52 bin 672 dolar olarak kayıtlara geçti. En fazla ithalat yine İtalya’dan yapılırken, Çin, Tayland, Japonya ve Güney Kore de öne çıkan diğer tedarikçi ülkeler oldu.

Güneş gözlüğü ithalatındaki artış, hem moda hem de sağlık bilincinin tüketici tercihlerine yansımasını gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA