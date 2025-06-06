Türkiye'de En Çok Tutulan Modeldi: Otomotiv Devi Üretimi Resmen Durdurdu
Dünya genelinde otomotiv devleri tedarik krizleriyle mücadele ederken, Japonya merkezli Suzuki’den dikkat çeken bir karar geldi. Türkiye’de de geniş bir kullanıcı kitlesi bulunan Suzuki Swift modelinin üretimi geçici olarak durduruldu. Bu kararın ardında ise, Çin'in nadir toprak elementlerine getirdiği ihracat kısıtlamaları yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Suzuki Motor Corporation, Japonya’daki üretim tesislerinde 26 Mayıs itibarıyla Swift model araçların montajını durdurduğunu açıkladı. Üretime verilen aranın en az 6 Haziran’a kadar süreceği belirtilirken, sürenin uzayabileceği ihtimali de gündemde. Şirket yetkilileri daha önce üretimin durdurulacağını duyurmuştu ancak gerekçeyi yeni paylaştı.
Kararın arkasında, Çin hükümetinin nadir toprak elementleri ihracatına yönelik getirdiği yeni düzenlemelerin olduğu ifade edildi. Otomotiv sektörünün temel girdilerinden olan bu özel minerallerin tedarikinde yaşanan zorluklar, Suzuki’nin üretim planlarını doğrudan etkiledi.
ÜRETİMİ SEKTEYE UĞRADI
Suzuki'nin popüler modeli Swift’te kullanılan bazı bileşenlerin üretiminde kritik rol oynayan nadir toprak elementlerinin tedariki sekteye uğradı. Çin'in uygulamaya koyduğu yeni ihracat politikaları, bu değerli minerallere ulaşımı ciddi oranda zorlaştırdı. Bu da, sadece Suzuki’yi değil, otomotiv ve teknoloji sektöründeki pek çok markayı zor durumda bıraktı.
ÜRETİM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?
Suzuki cephesinden yapılan açıklamada, üretimin ne zaman normale döneceğinin henüz netleşmediği belirtildi. Tedarik zincirindeki belirsizlik, şirketin üretim takvimini de doğrudan etkiliyor. Yaşanan bu gelişme, küresel otomotiv sanayisinin Çin’e olan ham madde bağımlılığını bir kez daha gündeme taşıdı.
TÜM SEKTÖR ALARMDA
Nadir elementlerin otomobillerden akıllı cihazlara kadar pek çok teknolojik ürünün üretiminde kritik rol oynadığı biliniyor. Çin’in bu stratejik hamlesi, sadece Suzuki’yi değil, dünya genelinde faaliyet gösteren çok sayıda üreticiyi risk altına sokmuş durumda. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte küresel otomobil üretiminde yeni dalgalanmaların yaşanabileceğini öngörüyor.