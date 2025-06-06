Türkiye'de En Çok Tutulan Modeldi: Otomotiv Devi Üretimi Resmen Durdurdu

ÜRETİMİ SEKTEYE UĞRADI

Suzuki'nin popüler modeli Swift’te kullanılan bazı bileşenlerin üretiminde kritik rol oynayan nadir toprak elementlerinin tedariki sekteye uğradı. Çin'in uygulamaya koyduğu yeni ihracat politikaları, bu değerli minerallere ulaşımı ciddi oranda zorlaştırdı. Bu da, sadece Suzuki’yi değil, otomotiv ve teknoloji sektöründeki pek çok markayı zor durumda bıraktı.