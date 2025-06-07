Şok Gerçek Ortaya Çıktı: Pentagon'un Şaşkına Çeviren 'UFO' Sırrı! 'Halkı Buna İnandırmak İstediler Çünkü...'

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Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir kamuoyunun gündeminden düşmeyen "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) hakkındaki iddialar yeni bir boyut kazandı. The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın yıllar boyunca UFO söylentilerini bilerek yaydığı, bunun da bazı gizli savunma projelerini kamufle etmek amacıyla yapıldığı anlaşıldı. Söz konusu uygulama, kamuoyunun dikkatini gizli uçak testlerinden uzaklaştırmak için sistematik bir dezenformasyon stratejisi olarak yürütüldü.

GERÇEĞİ GİZLEMEK İÇİN...

Kongre’nin talimatıyla yürütülen bir soruşturma, yetkilileri 1980’li yıllara kadar götürdü. Nevada Çölü’ndeki “51’inci Bölge” yakınlarında bir barı ziyaret eden bir Hava Kuvvetleri albayı, bar sahibine "uçan dairelere" benzeyen sahte fotoğraflar vermişti. O dönemde bu görüntüler halk arasında uzaylı teknolojisinin test edildiği algısını oluştururken, aslında bu, gizli geliştirilen hayalet savaş uçaklarını örtbas etmenin bir yoluydu.

EMEKLİ ALBAY HER ŞEYİ ANLATTI

Soruşturmada konuşan emekli albay, 2023 yılında bu görevin kasıtlı bir dezenformasyon operasyonu olduğunu itiraf etti. Albayın görevi, kamuoyunun bu tür hava araçlarını uzaylılara ait sanmasını sağlamak ve bölgedeki gerçek testlerin gizli kalmasına katkıda bulunmaktı. Soğuk Savaş koşullarında, bu tür bir taktik Sovyetler Birliği’ne karşı askeri bir üstünlük sağlama amacı taşıyordu.

İDDİALARI PENTAGON KÖRÜKLEMİŞ

Pentagon’un geçen yıl yayımladığı ve UFO ile ilgili iddiaları yalanlayan resmi raporun da aslında bir örtbas çabası olduğu öne sürüldü. WSJ’nin araştırması, bu raporun kamuoyunu yanıltmak üzere hazırlanmış olabileceğine dikkat çekiyor. Raporda UFO söylentilerinin asılsız olduğu belirtilse de, yeni belgeler Pentagon’un kendisinin bu söylentileri yıllarca körüklediğini ortaya koydu.

Bazı eski Pentagon yetkilileri yakın zamanda, hükümetin "Dünya dışı teknolojiyi kullandığı bir programı" olduğunu ve bunu halktan gizlediğini öne sürmüştü. Bu açıklamalar, Pentagon içerisinde yeni bir soruşturmanın başlatılmasına neden oldu. Yeni elde edilen bulgular, bu dezenformasyon kampanyalarının 1950’li yıllara kadar uzandığını gösteriyor.

Şimdi araştırmacılar, bu tür dezenformasyon faaliyetlerinin yalnızca yerel düzeyde mi yapıldığını, yoksa daha büyük, merkezi bir yapı tarafından mı koordine edildiğini anlamaya çalışıyor. Özellikle askeri yetkililerin, gerçek silah programlarını örtmek için UFO mitolojisinin kasıtlı olarak kullanıldığına dair kanıtlar, bu sürecin oldukça planlı ve uzun vadeli olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi