Fransa Filistin'i Devlet Olarak Tanımakta Kararlı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail’in insanlık dışı saldırılarını sürdürdüğü Filistin’e ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Fransa ile Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında 17-20 Haziran'da New York'ta düzenlenecek Filistin konulu Birleşmiş Milletler (BM) konferansında "Filistin devletinin tanınmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için" taahhütlerde bulunacaklarını belirten Barrot, bu devleti tanımanın da sembolik olmayacağını kaydetti.

Barrot, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak Filistin devletinin tanınması konusunda "özel sorumluluğunun" bulunduğunu vurgulayarak, "Eğer biz Filistin devletini tanırsak bu, bir şeyleri değiştirmek ve Filistin devletinin varlığını daha güvenilir kılmak içindir” diye konuştu.

Kaynak: AA