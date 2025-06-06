Hollanda’da Erken Seçim Tarihi Belli Oldu

Hollanda İçişleri Bakanı Judith Uitermark, ülkenin 29 Ekim’de erken genel seçimlere gideceğini duyurdu.

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Hollanda’da Erken Seçim Tarihi Belli Oldu
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Hollanda İçişleri Bakanı Judith Uitermark, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin 29 Ekim 2025 tarihinde erken genel seçimlere gideceğini bildirdi. Bu karar, Hollanda’daki siyasi gündemi yeniden şekillendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Erken seçimin gerekçesi henüz netleşmezken, Uitermark’ın açıklaması, Hollanda’da koalisyon hükümetlerinde yaşanan anlaşmazlıkların seçim kararını tetiklediği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.

Hollanda’da siyasi partiler, erken seçim kararıyla birlikte seçim kampanyalarına hız verecek. Vatandaşlar, 29 Ekim’de sandık başına giderek yeni hükümetin oluşumunda söz sahibi olacak. Bu gelişme, Hollanda’nın iç politikasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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Kaynak: DHA

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