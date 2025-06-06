Guatemala’daki Yanardağ Patladı! Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

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Başkent Guatemala civarında bulunan Fuego Yanardağı’nın patlamasıyla birlikte, 2 bin metreden fazla yükselen dumanlar ve yanardağın güney yamaçlarına yayılan kül bulutları gözlemlendi. Yetkililer, bölgedeki 500’den fazla kişinin risk nedeniyle evlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

29 OKULDA EĞİTİME ARA

Ulusal Afet Yönetim Merkezi, yanardağa yakın üç farklı bölgede yaşayan halkın geçici barınaklara yönlendirildiğini açıkladı. Patlamanın devam edeceği uyarısında bulunan yetkililer, bölgedeki önemli bir otoyolun trafiğe kapandığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA