Guatemala’daki Yanardağ Patladı! Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Guatemala’da Fuego Yanardağı’nın faaliyete geçmesi üzerine 500’den fazla kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Guatemala’daki Yanardağ Patladı! Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi
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Başkent Guatemala civarında bulunan Fuego Yanardağı’nın patlamasıyla birlikte, 2 bin metreden fazla yükselen dumanlar ve yanardağın güney yamaçlarına yayılan kül bulutları gözlemlendi. Yetkililer, bölgedeki 500’den fazla kişinin risk nedeniyle evlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Guatemala’daki Yanardağ Patladı! Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi - Resim : 1

29 OKULDA EĞİTİME ARA

Ulusal Afet Yönetim Merkezi, yanardağa yakın üç farklı bölgede yaşayan halkın geçici barınaklara yönlendirildiğini açıkladı. Patlamanın devam edeceği uyarısında bulunan yetkililer, bölgedeki önemli bir otoyolun trafiğe kapandığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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