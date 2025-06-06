Elon Musk ve Donald Trump Görüşecek mi? Beyaz Saray'dan Jet Hızıyla Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla CEO’su Elon Musk arasında agresif vergi tasarısı ile bir tartışma başlarken, bu tartışma yerini kavgaya bıraktı.

İkili arasındaki ağır suçlamaların ardından Tesla’nın hisseleri resmen çakılmış ve şirketin bir günde 150 milyar dolar kaybettiği belirtilmişti. SpaceX ile NASA arasındaki Ay ve Mars’a yolculuk gibi çalışmalar sürerken, bu çalışmaların akıbeti de yine merak konusu olmuştu.

Dünyaca ünlü basın kuruluşu Politico, Beyaz Saray danışmanlarının ABD Başkanı Trump ile iş insanı Trump için görüşme ayarlayarak, havayı yumuşatmaya çalışacakları iddia edilmişti. Trump ile Musk’ın görüşme ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından Tesla hisseleri yükselişe geçmişti.

Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Musk ile Trump arasında planlanan bir görüşme olmadığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın "Tek büyük güzel yasa" olarak nitelediği ve yürürlüğe sokmak istediği vergi indirimi yasası yüzünden başkan ile seçimlerdeki en büyük destekçisi Elon Musk arasındaki ipler kopma noktasına gelmiş ve ikili kavgaya tutulmuştu.

Musk, söz konusu tasarının rezalet olduğunu söyleyerek, bütçede 2.4 trilyon dolar açık yaratacağını iddia etmişti. Musk, işi ileri götürerek, Trump’ın adının Epstein dosyalarında da geçtiğini ve belgelerin bu yüzden kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi