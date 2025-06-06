Kremlin'den Trump-Musk Polemiğine İlişkin Açıklama

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Milyarder iş insanı Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim sürüyor. Daha önce aralarından su sızmayan ikilinin arasında son günlerde soğuk rüzgarlar esiyor. Rusya'dan iki ismin arasında olup bitenlere dair açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Trump ve Musk arasındaki polemiğin ABD'nin iç meselesi olduğunu belirtti.

'ABD'NİN İÇ MESELESİ'

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki kavgayı değerlendirdi. Peskov, Rusya’nın söz konusu tartışmaya dahil olmayacağını söyleyerek, iki isim arasındaki kavganın ABD’nin iç meselesi olduğunu kaydetti.

Szöcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ‘çocuk kavgasına’ benzeten sözlerine de yanıt verdi. Trump’ın sözlerinin sorulması üzerine Peskov, Trump’ın bu konuda kendi fikrine sahip olma hakkının bulunduğunu fakat savaşın Rusya için kendi güvenliğini ve ülkenin geleceğini korumakla ilgili varoluşsal bir mesele olduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongrenin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulunan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki Hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımında bulunmuştu.

Musk, ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

Kaynak: DHA