Fransa’da Reims’te Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa’nın Reims kentinde bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında 1’i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Fransa’da Reims’te Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Fransa’nın Reims kentinde, bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yangında 1’i çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Olay, yerel saatle gece saatlerinde meydana geldi.

İtfaiye ve acil servis ekipleri, yangına müdahale ederek yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak despite tüm çabalara rağmen 4 kişi kurtarılamadı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yerel makamlar soruşturma başlattı. Olayın detayları araştırılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Reims’teki bu trajik olay, Fransa’da yangın güvenliği ve binaların yangına karşı dayanıklılığı konusunda yeniden tartışmaları gündeme getirdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

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Kaynak: DHA

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