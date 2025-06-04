Coco Gauff Fransa Açık'ta Yarı Finalde
Fransa Açık'ta Coco Gauff, ABD'li Keys'i 2-1 mağlup ederek, yarı finale çıkan isim oldu.
Tenis dünyasının en önemli turnuvaları arasında yer alan Fransa Açık’ta ABD'li Coco Gauff, vatandaşı Madison Keys'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
2023 ABD Açık şampiyonu Gauff, iki saat 11 dakika süren mücadelede, rakibini 6-7, 6-4 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Gauff, yarı finalde Mirra Andreeva-Lois Boisson eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Kaynak: AA