Coco Gauff Fransa Açık'ta Yarı Finalde

Fransa Açık'ta Coco Gauff, ABD'li Keys'i 2-1 mağlup ederek, yarı finale çıkan isim oldu.

Coco Gauff Fransa Açık'ta Yarı Finalde

Tenis dünyasının en önemli turnuvaları arasında yer alan Fransa Açık’ta ABD'li Coco Gauff, vatandaşı Madison Keys'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

2023 ABD Açık şampiyonu Gauff, iki saat 11 dakika süren mücadelede, rakibini 6-7, 6-4 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Gauff, yarı finalde Mirra Andreeva-Lois Boisson eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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