Gençlerbirliği Seçmelerinin Ne Zaman Yapılacağı Belli Oldu

Gençlerbirliği, altyapı seçmelerinin yapılacağı tarihleri açıkladı. Seçmeye katılan sporcular, Gençlerbirliği Futbol Akademisi antrenörleri tarafından izlenip değerlendirilecek.

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Gençlerbirliği Seçmelerinin Ne Zaman Yapılacağı Belli Oldu

Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Gençlerbirliği, altyapı seçmelerinin 14-25 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Türk futboluna çok sayıda oyuncu kazandıran Gençlerbirliği, altyapısında yeni futbolcuları yetiştirmek için seçme yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 4-12 Haziran tarihlerinde alınacak.

Seçmeye katılan sporcular, Gençlerbirliği Futbol Akademisi antrenörleri tarafından izlenip değerlendirilecek.

Kaynak: AA

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