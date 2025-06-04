Gençlerbirliği Seçmelerinin Ne Zaman Yapılacağı Belli Oldu
Gençlerbirliği, altyapı seçmelerinin yapılacağı tarihleri açıkladı. Seçmeye katılan sporcular, Gençlerbirliği Futbol Akademisi antrenörleri tarafından izlenip değerlendirilecek.
Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Gençlerbirliği, altyapı seçmelerinin 14-25 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Türk futboluna çok sayıda oyuncu kazandıran Gençlerbirliği, altyapısında yeni futbolcuları yetiştirmek için seçme yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 4-12 Haziran tarihlerinde alınacak.
Seçmeye katılan sporcular, Gençlerbirliği Futbol Akademisi antrenörleri tarafından izlenip değerlendirilecek.
Kaynak: AA
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