Kongre Üyeleri Ali Koç'a Bayrak Açmıştı... Fenerbahçe Toplanan İmza Sayısını İlk Kez Açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerinin olağanüstü genel kurul talebiyle başlattığı imza kampanyasına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Kulüp, 4 Haziran 2025 itibarıyla noter yoluyla 151, Yüksek Divan Kurulu (YDK) aracılığıyla ise 78 olmak üzere toplam 229 imza beyannamesinin teslim alındığını duyurdu. Sürecin şeffaf ve yasal çerçevede titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetim, sosyal medyada yayılan “yalan ve iftira niteliğindeki iddialara” karşı kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını ifade etti. Açıklamada, Fenerbahçe’nin köklü geleneklerinde olağanüstü genel kurulun hiçbir zaman imza toplanarak gerçekleştirilmediği hatırlatılarak, kulüp tüzüğüne uygun şekilde üyelerin haklarına saygı duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada şu detaylara yer verildi: Noter aracılığıyla posta yoluyla gönderilen 151 beyanname, Hukuk Departmanı tarafından kayıt altına alındı. YDK’ya teslim edilen 78 beyanname ise YDK Sekreterliği tarafından Hukuk Departmanı’na iletildi. Fenerbahçe, sürecin manipülasyona açık hale gelmemesi için bugüne kadar açıklama yapmaktan kaçındığını, ancak kamuoyunu yanıltıcı algı çalışmalarına karşı bu bilgileri paylaşma kararı aldığını belirtti.

Kulüp, sürecin tüzük ve kanunlara uygun şekilde devam edeceğini ifade ederek, Fenerbahçe camiasına şeffaflık sözü verdi.

Kaynak: DHA