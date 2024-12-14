Oregon Semalarında UFO Alarmı: Pilotlar Şoke Oldu

ABD'nin Oregon eyaletinde 4 pilot, geçen hafta sonu Oregon üzerinde bazıları "aşırı hızlarla hareket eden" UFO’lar gözlemledi. Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) bir sözcü, pilotlardan birinin, 7 Aralık’ta Seattle Hava Yolu Trafik Kontrolü (ATC) hava sahasında uçarken “tanımlanamayan ışıklar gördüğünü” bildirdiğini söyledi. FAA, bu gözlemi doğrulayabilecek herhangi bir radar verisi olmadığını belirtti ancak ATC ses kayıtları, pilotların şok içinde olduğunu ortaya koyuyor.

PARLAK VE KIRMIZI IŞIK

Bir ambulans pilotu, uçağına doğru "aşırı" bir hızla gelen parlak ve kırmızı bir ışık gördüğünü, ancak ışığın birdenbire yön değiştirerek Pasifik Okyanusu’na doğru geri döndüğünü bildirdi. Life Flight'ın Hava Tıbbi Taşıma hizmetiyle çalışan ambulans pilotu, kayıtlarda, "Nasıl tarif edeceğimi bile bilmiyorum, inanılmaz bir hızla hareket ediyordu" diye konuştu.

İKİ GÜN ÜST ÜSTE GÖRÜLDÜ

8 Aralık Pazar gecesi ise bir United Airlines pilotu, Oregon'un Eugene bölgesinde gökyüzünde beklenmedik bir şekilde garip ışıklar gördüğünü rapor etti. Bu bölge, Pasifik Kuzeybatısı ile birlikte uzun zamandır UFO gözlemleriyle tanınıyor. United pilotu, “Üç ya da dört hedef görüyoruz. Yükseklikleri farklı. Yukarı ve aşağı hareket ediyorlar. Bu oldukça çılgınca." dedi.