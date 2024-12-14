Esad'ın Suriye'den Kaçışında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı! Başbakana Son Sözleri Ne Oldu?

Suriye’de terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam’ın liderliğindeki cihatçı militanların başkent Şam’ı ele geçirmesinin ardından Devlet Başkanı Beşar Esad resmen devrildi. Esad’ın devrilmesinin ardından, Rusya’ya kaçışının perde arkası aydınlanmaya devam ediyor.

Reuters’te yer alan haberde, Esad’ın kaçmadan saatler önce Savunma Bakanlığı'nda yaklaşık 30 ordu ve güvenlik şefi ile bir araya gelerek, Rusya’nın desteğinin yolda olduğunu söyleyerek ‘direnme’ çağrısı yaptığı bildirildi. Esad’ın ‘direnme’ çağrısı yaptığı sırada kaçış planını hazırladığı iddia edildi.

Esad’ın yurt dışından beklediği yardım gelmeyince, kimse haber vermeden Suriye’den ayrıldığı kaydedildi. Kaynaklar, Esad’ın başbakanlık ofisindeki yöneticiye evine gideceğini söylediğini ancak doğrudan havalimanına gittiğini belirtti. Devrik lider, medya danışmanı Buthaina Şaban’ı arayarak "evine gelip bir konuşma yazmasını istediğini" söyledi ancak, Şaban eve geldiğinde kimseyi bulamadı.

HANGİ ROTAYI İZLEDİ?

Esad, önce Suriye'nin kıyı şehri Lazkiye'deki Rus Hmeimim Hava Üssü'ne, oradan da Moskova'ya uçtu. Üç eski danışman ve üst düzey bir bölgesel yetkiliye göre, Esad’ın eşi Esma ve üç çocuğu daha önce Moskova’ya ulaşmıştı.

ÖNCE BAE’YE SIĞINMAK İSTEMİŞ

Esad’ın kaçmadan önce Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) sığınmayı düşündüğü ancak, bu talebin BAE tarafından uluslararası tepkilerden çekinildiği için reddedilidği kaydedildi.

Esad’ın başban Muhammed Celali ile yaptığı son görüşmenin detayları da ortaya çıktı. Esad, Cumartesi 22.30’da Celali ile yaptığı görüşmede, Homs’tan Lazkiye’ye doğru büyük bir göç dalgası olduğunu ve halk arasında panik yaşandığının aktarılması üzerine, "Yarın göreceğiz" dedi. Bu sözlerden sonra da bir daha Esad’a ulaşılamadı.

Kaynak: Reuters