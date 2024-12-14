Esad'ın Sarayını Yaktılar: Tüm Eşyalar Yağmalandı

Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın kullandığı saray yakıldı. Suriyeliler, sarayda ne varsa alıp götürdü.

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Esad'ın Sarayını Yaktılar: Tüm Eşyalar Yağmalandı

Suriye’nin başkenti Şam’ın terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam’ın liderliğindeki cihatçı militanların kontrolüne geçmesinin ardından Rusya’ya kaçan Beşar Esad’ın kullandığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir bölümü yakıldı, içindeki eşyaların bazıları alındı, bir kısmına da zarar verildi.Esad'ın Sarayını Yaktılar: Tüm Eşyalar Yağmalandı - Resim : 1

Suriye’de 13 yıldır süren iç savaş 7 Aralık’ta cihatçıların başkent Şam’ı ele geçirmesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkeden ayrılmasıyla sona erdi. Esad’ın ülkeden ayrılarak Rusya’ya gittiğinin ortaya çıkmasının ardından Suriye muhalefeti Baas rejiminin sona ermesiyle 8 Aralık’ı ülkede milli bayram günü olarak ilan etti. Geçici olarak oluşturulan Suriye hükümeti çalışmalara başlarken, özgürleştirilen başta başkent Şam olmak üzere birçok şehirde de yeni dönem kutlanmaya devam ediyor.

Esad'ın Sarayını Yaktılar: Tüm Eşyalar Yağmalandı - Resim : 2

Suriye’de 13 yıllık iç savaşın sona ermesinin ardından yaşananların sorumlusu olarak gösterilen ve ülkeden ayrılan Beşar Esad’ın kullandığı başkent Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı da muhaliflerin ve Suriyelilerin akınına uğradı. Şam’a hakim bir noktada bulunan ve onlarca odadan oluşan saraya gelenler içeride bulunan eşyaları aldı, sarayın bazı bölümleri ise ateşe verdi. Sarayın ateşe verilen bölümlerinde küle dönmüş eşyaların yanı sıra, odalarda parçalanmış eşyalar, içi boşaltılarak kırılan ve tahrip edilen malzemeler dikkat çekti.

Esad'ın Sarayını Yaktılar: Tüm Eşyalar Yağmalandı - Resim : 3

Sarayda taşınması mümkün olmayan eşyalar dışındaki her şeyin alındığı ve hiç kullanılmayan üzerinde jelatinleri açılmamış çok sayıda mobilya malzemesi bulunduğu görüldü.

Esad ailesine ait özel eşyaların alınması, bazı bölümlerinin ateşe verilip, içinde bulunan eşyaların tahrip edilmesinin ardından cihatçılar önlem aldığı saraya sivillerin girişini yasakladı.

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Kaynak: DHA

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