Esad'ın Yaşadığı Evinden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Terör örgütü HTŞ liderliğindeki grupların Suriye'ye girmesiyle Esad yönetimi sona erdi. Esad ve ailesi ise ülkeyi terk etti. Esad'ın Suriye'deki evinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Uzun süredir iç savaşın hakim olduğu Suriye’de, terör örgütü HTŞ liderliğindeki grupların Suriye'ye girmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümeti düşmüş, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Esad ve ailesinin Moskova'da güvende olduğunu açıklamıştı.

Esad'ın Yaşadığı Evinden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 1

Beşar Esad'ın Suriye'deki evinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Beşar Esad'ın yaşadığı görkemli evi cihatçılar tarafından talan edildi.

Ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı ve Esad’ın ikametgahının karşısında bulunan Şam Resepsiyon Salonu da cihatçılar tarafından ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

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