Esad'ın Yaşadığı Evinden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Uzun süredir iç savaşın hakim olduğu Suriye’de, terör örgütü HTŞ liderliğindeki grupların Suriye'ye girmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümeti düşmüş, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Esad ve ailesinin Moskova'da güvende olduğunu açıklamıştı.

Beşar Esad'ın Suriye'deki evinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Beşar Esad'ın yaşadığı görkemli evi cihatçılar tarafından talan edildi.

Ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı ve Esad’ın ikametgahının karşısında bulunan Şam Resepsiyon Salonu da cihatçılar tarafından ele geçirildi.

Kaynak: İHA