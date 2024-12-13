ABD'den Flaş Yaptırım Kararı! O Kişilere Vize Kısıtlaması Geliyor

Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alan hükümetten yetkililerin de yer aldığı 20 kişiye ABD'den yaptırım kararı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin bu kişilere vize kısıtlaması getireceğini de bildirdi.

Bakanlık, aralarında Bakan, Milletvekili, kolluk kuvveti, güvenlik görevlileri ve sivil vatandaşların da bulunduğu 20 kişiye vize kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Açıklamada, "ABD, Gürcü Hayali Partisi'nin, göstericiler, medya mensupları, insan hakları aktivistleri ve muhalefet de dahil Gürcistan vatandaşlarına yönelik acımasız ve haksız şiddeti kınamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik geleceğinden uzaklaştığı kaydedilen açıklamada, "Demokrasinin baltalanmasından sorumlu olanların vize kısıtlamalarına tabi tutulacağını görmekte kararlıyız" denildi.

GÜRCİSTAN'A TEPKİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA