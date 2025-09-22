Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi

Aylık milyonlarca kişiyi uçuran Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific, aldığı kararlar herkesi şaşkına çevirdi. Şirket tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Süper Tayfun Ragasa'nın Hong Kong'u vuracağı öngörüldüğünden dolayı 500'den fazla uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi
Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific, 500 uçuşunu birden iptal etti. Havayolu tarafından yapılan açıklamada, uçuşların en az perşembe gününe kadar durdurulacağı bildirildi.

DEV HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN FLAŞ KARAR

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yarın 23 Eylül saat 18:00'den itibaren, Cathay Pacific'in Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na gelen ve bu havalimanından kalkan yolcu uçuşları, perşembe günü gündüz saatlerinde yeniden başlayana kadar durdurulacak. Şu anda 500'den fazla uçuşun iptal edilmesi bekleniyor.”

HONG KONG VE ÇİN’İ VURACAK

Ragasa, Tayvan'ın güneyi ile Filipinler'in kuzeyi arasındaki Luzon Boğazı'ndan geçiyor ve salı günü Hong Kong ile Çin'in güneyini vurması bekleniyor.

Filipinler ulusal meteoroloji servisi, saat 11:00 (0300 GMT) itibarıyla fırtınanın merkezinde saatte 215 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve Batı'ya, Babuyans'a doğru ilerlerken saatte 265 kilometreye ulaşan rüzgarlar kaydedildiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

