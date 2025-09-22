Gaziantep’te Korku Dolu Anlar! 15 İşçi Toplu İntihar Girişiminde Bulundu
Gaziantep’te maaşlarını alamadıklarını iddia eden 15 işçi, inşa ettikleri binanın çatısına çıkarak duruma tepki gösterdi. İşçiler, maaşlarının ödenmemesi durumunda toplu olarak intihar edeceklerini söyledi. Firmadan söz alan işçiler daha sonra aşağı indi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı süren adliye binasında korku dolu anlar yaşandı. binada çalışan işçiler, maaşlarını uzun süredir alamadıkları söyleyerek çatıya çıktı ve firmayı protesto etti.
TOPLU İNTİHAR GİRİŞİMİ
Çatıya çıkan 15 kişi firma yetkililerine seslenerek, maaşlarının ödenmemesi halinde toplu olarak inşaattan atlama tehdidinde bulundu.
DAKİKALAR SONRA İKNA OLDULAR
Yetkililerden çözüm bulunmasını isteyen işçiler, firmanın sözü sonrasında aşağı indi.
Kaynak: İHA
