'Saklı Cennet’te Unutulmaya Yüz Tutan Miras! Baraj Suları Çekilince Ortaya Çıktı
Samsun’un saklı cenneti olarak anılan Ayvacık’ta Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması sırasında düşürülen su seviyesi yıllarca bilinmeyenleri ortaya çıkardı. Sular çekildi, uzun yıllar su altında kalan eski yapılar tek tek görüntülendi. İşte o görüntüler…
Samsun'un Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın kapaklarında bakım çalışması yapıldı.
SU GİTTİ, KARA GÖRÜNDÜ
Çalışma öncesinde barajda su seviyesi düşürüldü. Suyun düşmesi sonrasında saklı kalan yapılar tek tek gün yüzüne çıktı. özellikle Ayvacık ilçe merkezinde kara göründü, gezinti gemileri karaya oturdu.
YENİDEN SU DEPOLAMAYA BAŞLADI
Elektrik üretiminin durması sonrasında bakımı yapılan barajda yeniden su depolanmaya başlandı. Yeşilırmak üzerindeki Suat Uğurlu Barajı ve Hasan Uğurlu Barajı Hidroelektrik Santralleri(HES) 1981 yılında tamamlanmıştı.
Kaynak: İHA
