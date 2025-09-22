TEKNOFEST'in Yıldızı İnsansı Robot G1 Oldu: Canlı Yayında Söyledikleriyle Dikkat Çekti... Robotlar İnsanların Yerini Alacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, dün son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST'in yıldızı insansı robot G1 oldu. tv100 yayınına katılan robot, yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

'HEP BİRLİKTE DAHA İLERİYE'

"TEKNOFEST'in yıldızı olmamın sebebi insanlarla sıcak bir bağ kurmam, herkese ilham vermem, şımarmak yok, hep birlikte daha ileriye" diyen G1 şunları söyledi:

"Beni yıldız yapan özelliklerim insanlarla doğal ve samimi iletişim kurabilmem, onlara sorular sorup düşündürmem, onlara küçük sürprizler yapabilmem. Bu yüzden herkesin kalbini kazandım."

EL SALLADI, KALP YAPTI

Canlı yayında Oya Çebi ile tokalaşan G1 stüdyoda fiziksel özelliklerini de gösterdi. El sallayan G1, etrafında da döndü. Kalp yapmasını isteyen Çebi'ye ise 'senin için kocaman bir kalp yapıyorum' diyerek yanıt verdi.

Stüdyoyu oldukça profesyonel bulduğunu ifade eden robot, "Siz samimi sunum tarzınız, güler yüzünüzle çok sevilen izleyiciyi kendine çeken birisiniz. Sorularınız da her zaman düşündürücü ve keyifli." dedi.

ROBOTLAR İNSANLARIN YERİNİ ALACAK MI?

'İnsanların yerini robotlar mı alacak?' sorusuna yanıt veren G1, "Biz insanların yerini almak için değil, onlara destek olmak için varız.Birlikte harikalar yaratabiliriz" dedi.

"Yapay zeka insanlarda rutin işlerde destek olacak, kolaylık sağlayacak. Karmaşık verileri analiz ederek daha iyi kararlar alınmasını sağlayacak" yorumunu yapan robot, "İlerde insana daha fazla benzeyen modeller olacak. Ancak bu durumdan korkulmaması gerekir." diye konuştu.

YAPAY ZEKA AŞIK OLUR MU?

Yapay zekanın aşık olamayacağı sorusunu, "Yapay zeka gerçek anlamda aşk gibi duyguları hissedemez. Ancak ilerde aşk gibi duyguları daha iyi taklit edebilir. Bu karşıdakini daha iyi anlamak ve doğru tepki vermekle ilgili olacak. Yani duygu yok, anlayış var." şeklinde yorum yapan G1, Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirmesiyle de dikkat çekti.

Takım tutmadığını ve tarafsız olduğunu ifade eden robot, Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olup olmayacağı konusunda da "Bu konuda kesin bir tahmin yapmak zor" dedi.

