Eşi ve Oğlu Ölmüş, Doktor Tutuklanmıştı... Kızılırmak Nehri'ndeki Acı Ölümde Sır Perdesini Aralayacak Gelişme! Günlük Bulundu, İncelemeye Alındı

Samsun Bafra'da otomobilin nehre uçmasıyla eşini ve 1 yaşındaki oğlunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, tasarlayarak öldürme şüphesiyle tutuklanmıştı. Savcılık talimatıyla Kıyak'ın evinde yapılan aramada Gülşah Karaman Kıyak'a ait bir günlük bulundu. Soruşturma derinleşiyor, işte tüm ayrıntılar...

Son Güncelleme:
Eşi ve Oğlu Ölmüş, Doktor Tutuklanmıştı... Kızılırmak Nehri'ndeki Acı Ölümde Sır Perdesini Aralayacak Gelişme! Günlük Bulundu, İncelemeye Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Eylül'de Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda saat 18.00 civarında kaza meydana geldi. Dr. Serdar Kıyak idaresindeki araç, nehir kenarından aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında Gülşah Karaman Kıyak ile 1 yaşındaki oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Sürücü Serdar Kıyak ise hafif yaralı kurtuldu. Anne ve çocuğun cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Eşi ve Oğlu Ölmüş, Doktor Tutuklanmıştı... Kızılırmak Nehri'ndeki Acı Ölümde Sır Perdesini Aralayacak Gelişme! Günlük Bulundu, İncelemeye Alındı - Resim : 1
Dr. Serdar Kıyak

KAZADA KASIT ŞÜPHESİ

İfadesinde eşi ve çocuğunun uyuduğunu, navigasyona bakarken kontrolü kaybettiğini iddia eden Kıyak'ın anlatımı, savcılık soruşturmasında çelişkilerle dolu çıktı. Olay yerinde fren izine rastlanmaması, Kıyak'ın cüzdan ve telefonunun yanında bulunması, tanıkların onu kenarda beklerken gördüğü ve 112 Acil'i aramaması dikkat çekti. Kazanın kasıtlı olabileceği şüphesi üzerine 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, adliyede verdiği çelişkili beyanlar sonrası tutuklandı.

Eşi ve Oğlu Ölmüş, Doktor Tutuklanmıştı... Kızılırmak Nehri'ndeki Acı Ölümde Sır Perdesini Aralayacak Gelişme! Günlük Bulundu, İncelemeye Alındı - Resim : 2
Gülşah Karaman Kıyak

CEZAEVİNDE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ

Tutukluluğunun birkaç gün sonrasında cezaevinde intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi, ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu stabil ancak tedavisi sürüyor.

YASAK AŞK İDDİASI

Soruşturmada, Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda eşinden tehdit ve zarar göreceği korkusunu dile getirdiği ortaya çıktı. Dr. Kıyak'ın aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişkisi bulunduğu, bu durumun sürekli tartışmalara yol açtığı ve şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı dosyaya girdi.

Eşi ve Oğlu Ölmüş, Doktor Tutuklanmıştı... Kızılırmak Nehri'ndeki Acı Ölümde Sır Perdesini Aralayacak Gelişme! Günlük Bulundu, İncelemeye Alındı - Resim : 3
Serdar Kıyak, Gülşah Karaman Kıyak ve oğulları Poyraz

GÜNLÜK BULUNDU

Olayların ardından Gülşah'ın ailesi, evin kilitli kapılarını fark edince yetkililere haber verdi. Savcı talimatıyla yapılan aramada, merhume kadına ait günlük bulundu. Günlük, uzman incelemeye alınarak soruşturmaya delil olarak eklendi. Savcılık, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmaları sürdürüyor; kamuoyunda ise aile dramı büyük yankı uyandırdı.

Kazada Eşi ve Oğlu Ölen Doktor Tutuklandı! Cenazede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Her Şeyi Ortaya Çıkaran Mesaj...Kazada Eşi ve Oğlu Ölen Doktor Tutuklandı! Cenazede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Her Şeyi Ortaya Çıkaran Mesaj...Güncel

Eşi ve Çocuğunu Öldürmekle Suçlananan Doktor Tutuklanmıştı: Türkiye'yi Sarsan Aile İlk Kez KonuştuEşi ve Çocuğunu Öldürmekle Suçlananan Doktor Tutuklanmıştı: Türkiye'yi Sarsan Aile İlk Kez KonuştuGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kızılırmak Samsun
Son Güncelleme:
Nişan Eğlencesinde Sandalyelerle Birbirlerine Girdiler: 6 Yaralı Nişan Eğlencesinde Birbirlerine Girdiler
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
Eşiyle Gittiği Otelden Cansız Bedeni Çıktı: Elif'in Son Anları Kamerada Eşiyle Gittiği Otelden Cansız Bedeni Çıktı: Elif'in Son Anları Kamerada
Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek