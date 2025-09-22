Eşiyle Gittiği Otelden Cansız Bedeni Çıktı: Elif'in Son Anları Kamerada

Bakırköy’de bir eğlence mekanından çıkıp eşi ve onun bir arkadaşıyla otele giden Acil Tıp Teknisyeni Elif Can Göktürk, otel odasında hayatını kaybetti. Kadının eşi Erkut Göktürk, şüpheli ölüm nedeniyle arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. Göktürk tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çiftin otele giriş anlarının görüntüsü güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Türkiye'de kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri giderek artarken, son olarak İstanbul Bakırköy'de yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü. 19 Eylül Cuma günü gece saatlerinde Bakırköy Cevizli Mahallesi’nde Acil Tıp Teknisyeni Elif Can Göktürk (39), eşi Erkut Göktürk (41) ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile eğlence mekanında eğlendi.

Eğlenceden sonra çift, semtteki bir otele gitti. Göktürk çifti otel odasına yerleşirken, Hasan E. ise dışarıda bekledi. Bir süre sonra otelin lobisine inen Erkut Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Elif Can Göktürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşiyle Gittiği Otelden Cansız Bedeni Çıktı: Elif'in Son Anları Kamerada - Resim : 1

KADININ EŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda savcılık, kadının ölümünün şüpheli olduğu yönünde soruşturma başlattı. Olayla ilgili kadının eşi Erkut Göktürk ve Hasan E. gözaltına alındı. Elif Can Göktürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Erkut Göktürk çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hasan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşiyle Gittiği Otelden Cansız Bedeni Çıktı: Elif'in Son Anları Kamerada - Resim : 2

OTELE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan çiftin otele giriş anlarının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çiftin otel resepsiyonunda kayıt yaptırdığı ve yanlarına arkadaşlarının gelip gittiği anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

