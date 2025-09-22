Okul Bahçesinde Şok Görüntüler: Camları Kırdılar, Ateş Yaktılar
İzmir Buca’da yıkım kararı verilen boş bir okulun bahçesine giren 3 kişi, camları kırıp yanıcı madde döktü. Olay sosyal medyaya yansıdı, emniyet kısa sürede şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında “kamu malına zarar verme” suçundan işlem başlatıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde yıkım kararı nedeniyle boşaltılan bir okulun bahçesine giren 3 kişi, camları kırıp yanıcı madde dökerek ağaçlara zarar vermek isteyince görenleri şaşkına çevirdi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere adli işlem uygulandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Göksu Mahallesi'nde bulunan Buca Gazi Ortaokulu’nda meydana geldi. Yıkım kararı nedeniyle boşaltılan eski Gazi Ortaokulu’nun bahçesine giren 3 kişi, binanın camlarını kırdı ve bahçeye yanıcı madde dökerek ateş yaktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan B.Y.S., Z.A. ve B.B. hakkında “kamu malına zarar verme” suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA