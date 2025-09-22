Tehlike Henüz Bitmedi: Felaketi Yaşayan Karadeniz İçin Hayati Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadeniz Bölgesi’nin doğusu, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Özellikle Rize, Artvin ve Giresun'da yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle birçok noktada yollar kapandı, vatandaşlar mahsur kaldı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla çok sayıda kişi kurtarıldı.

EN FAZLA YAĞIŞ GİRESUN VE RİZE’DE

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sürdürülen çalışmalar sırasında basına açıklamalarda bulundu. Giresun'da metrekareye 450 kilogram, Rize'de ise 350 kilogram yağış düştüğünü belirten Balta, yaşanan yoğun yağışların ardından dere yataklarında ciddi debi artışları gözlemlendiğini söyledi.

Sağanak yağışın vurduğu Giresun

Su seviyelerin yükseldiğini ifade eden Balta, “Özellikle Rize'nin belli yerlerinde dere yataklarında taşkın hadiseleri gerçekleşti. Bugüne kadar bu taşkın hadiselerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.

2021'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 36 saatte 430 milimetre yağış düştüğünü hatırlatan Balta, "Burada 450 milimetreleri gördüğümüz halde bugüne kadar alınan önlemler sebebiyle herhangi bir can mal kaybı yaşanmadı. Bu önemli bir gelişme” şeklinde konuştu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta

ERKEN UYARI SİSTEMİ CAN KURTARDI

DSİ Genel Müdürü, taşkın riskini azaltmak adına dere yataklarında yapılan ıslah çalışmalarının önemine dikkat çekti. Tersip bentleri, taşkın koruma duvarları ve sel kapanları sayesinde suyun kontrol altında tutulabildiğini aktardı. Bunun yanında, taşkın erken uyarı sistemlerinin de can kaybını önlemede büyük rol oynadığına değindi.

Balta, şunları söyledi: “Taşkın erken uyarı sistemleri vasıtasıyla taşkını erkenden haber alma gibi bir durumumuz var. Bu taşkın hadisesinde dere yataklarında su seviyesi yükselmeye başladığında sarı uyarı veriyor. Biraz daha yükseldiğinde turuncu uyarıya geçiyor. Artık taşma noktası geldiğinde kırmızı uyarıya geçiyor. Tabii biz bu uyarıları dikkate alarak onu gerekli mercilere, özellikle AFAD üzerinden duyuruyoruz. Bu duyuru üzerine de AFAD öncesinde tahliye etmesi gereken yerleri tahliye ederek taşkınlardan vatandaşımızın etkilenmesini engelliyor. Bu erken uyarı sistemleri de en azından insanların can kaybı yaşamaması adına önemli bir gelişme ve önemli bir yatırım."

Sağanak yağışın vurduğu Rize

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yağışlar sona ermiş olsa da, dere yataklarındaki su seviyesinin hâlâ tehlikeli boyutta olduğunun altını çizen Balta, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu:

Dere yataklarındaki akışın henüz durmadığını belirten Balta, “Seviye düşmüş olmasına rağmen, şu an dere yataklarında halen daha akışa geçen su miktarı tehlikeli boyutta. Bu manada vatandaşlarımıza uyarımız, vatandaşlarımız lütfen dere yataklarına yaklaşmasın. Görevi olmadığı işlerde dere yataklarında, yani kendi böyle bir resmi görevi yoksa oralara yakın mesafelerde durup kendi canını tehlikeye atmasın diyoruz” şeklinde konuştu.

Balta, resmi görevi olmayan kişilerin dere yataklarına yaklaşmamalarını, bu alanlardan uzak durarak kendi güvenliklerini sağlamalarını istedi.

Kaynak: AA