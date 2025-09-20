Bakanlıktan Rize İçin Acil Destek Adımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sel ve heyelandan etkilenen Rize için atılan acil adımları duyurdu.

Bakanlıktan Rize İçin Acil Destek Adımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize’de etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlar için destek açıklamasında bulundu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rize’de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize” ifadelerini kullandı.

Rize’de son günlerde etkisini artıran sağanak nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanmış, heyelan ve su baskınları nedeniyle vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

