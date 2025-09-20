Vatandaşlar Patlama Sesiyle Sokağa Fırladı, Gerçek Sonradan Ortaya ÇIktı

Ankara'da Karayolları ekiplerinin yol çalışmasında patlatılan dinamit, paniğe neden oldu. Vatandaşlar korkuyla sokağa fırlarken, gerçek sonradan ortaya çıktı.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yol yapımı için dinamit patlatıldı. Dinamit patlaması, vatandaşları korkuttu.

Elmadağ ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Karayolları tarafından yapılan yol çalışması esnasında patlatılan dinamit büyük paniğe neden oldu.

Patlama sırasında, ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşlar korkuyla sokağa çıkarken, patlamanın ardından çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

