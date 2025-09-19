Oto Tamircide Önce Yangın Sonra Patlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 05.00 sıralarında Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 5217. Sokak kesişimindeki oto tamirhanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede şiddetlenerek patlamaya neden oldu.

İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, çevrede panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Patlamanın etkisiyle iş yerinde ciddi hasar oluştu.

Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA