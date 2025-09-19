'Alacağım Var' Diyerek Çatıya Çıktı, Yemek Verilerek İkna Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’da, çalıştığı şantiyeden yaklaşık 1,5 milyon TL alacağı olduğunu öne süren bir işçi, bir apartmanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Saatler süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirilen işçi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çatıya çıkan işçi yemek verilerek ikna edildi

Olay, sabah 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki şantiye çalışanı Z.P., inşaat firmasında çalıştığını ve yaklaşık 1,5 milyon TL tutarındaki alacağının ödenmediğini iddia ederek, inşaat alanı yakınındaki bir apartmanın çatısına çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri uzun süre Z.P. ile iletişim kurarak ikna etmeye çalıştı. Açlık nedeniyle baş dönmesi yaşadığını söyleyen işçiye, polis tarafından yiyecek ve içecek verildi.

Ekipler 5 saat boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı

Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarının ardından Z.P. çatıdan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen işçi, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA