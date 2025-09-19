Devrilen Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman’da, motosikletin devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Devrilen Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı
Adıyaman’da sürücüsü tespit edilmeyen 02 AEB 541 plakalı motosiklet, Adıyaman- Besni Karayolu Taşlıyazı Mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Seydi Y., ile Ahmet Kerim D., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

