DEM Parti’den 'Süreç' Komisyonuna Çağrı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin "umut hakkı" kararına ilişkin genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Türkdoğan, 2014’te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında verdiği kararın Türkiye tarafından uygulanmadığını belirtti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2015’ten bu yana Türkiye’den bilgi istediğini, ancak Ankara’nın bu konuda herhangi bir adım atmadığını söyleyen Türkdoğan, 2021 ve 2024’te yeniden yapılan incelemelerde de Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin kayda geçtiğini hatırlattı.

"ÖCALAN’IN GÖRÜŞLERİNE BAŞVURULMASI ŞART"

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan

Türkdoğan, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, barış sürecine dair değerlendirmeler yaparken terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın görüşlerini mutlaka dikkate alması gerektiğini dile getirdi. Türkdoğan, "Bu süreci başlatan kişi Sayın Öcalan’dır. O halde komisyonun Sayın Öcalan’ın görüşlerine başvurması şarttır. Bir heyet ya İmralı’ya gitmeli ya da gerekli güvenlik önlemleri alınarak kendisi Meclis’e getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"UMUT HAKKI HAYATA GEÇMELİ"

Türkdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’ye açık bir çağrı yaptığını belirterek, "İnfaz hukukunda umut hakkının mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Eğer bu uygulanmazsa Komite’nin AİHM’e yeniden başvurarak ihlal prosedürünü başlatması gerekir" dedi. DEM Parti olarak gerekli yasal hazırlıkları yaptıklarını ve ilgili kanun tekliflerini sunduklarını da hatırlatan Türkdoğan, "Türkiye’nin infaz kanunu ayrımcı ve eşitsizliklerle doludur. Umut hakkı rahatlıkla düzenlenebilir" diye konuştu.

"ÖCALAN’IN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNEMLİ"

Türkdoğan, Cumhur İttifakı’na da çağrı yaparak, "Sayın Bahçeli sık sık çift kanatlı kuş metaforu kullanıyor. Eğer barış sağlanacaksa bu sürecin çift kanatlı olması gerekir. Bunun yolu da Sayın Öcalan’ın özgürlüğünün sağlanmasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA