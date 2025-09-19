Saraçhane 100. Gün Eylemleri Davasında Yeni Gelişme! O Karar Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protestoların 100. günü olan 1 Temmuz'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı miting düzenlenirken, katılan 42 kişi gözaltına alınmış ve en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç de tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'in de bulunduğu 35 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan iddianame hazırlarken, iddianame İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Tutuklu 13 genç de 3 Eylül'deki duruşmada tahliye edilmişti.

DURUŞMA ERTELENDİ

35 sanıklı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleşti. Sanıklar ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, derhal beraat talepleri ile gençleri darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca, savunmaların alınmış olması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da karar verdi ve duruşma 25 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA