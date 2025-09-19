Çocuk İstismarından Yargılanan Müftü İçin Mahkemeden Skandal Karar

Eskişehir Beylikova müftüsüyken 12 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği suçlamasıyla "tutuksuz" yargılanan İshak Yıldırım’a zincirleme cinsel taciz suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ancak Yıldırım, aleyhinde tanık ifadelerine rağmen çocuğa karşı istismar suçundan beraat aldı.

Eskişehir Beylikova müftüsü olduğu dönemde İshak Yıldırım isimli şahıs, bir imam hatip ortaokulunda din dersine girerken 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi çocuğu cinsel istismar ve tacize maruz bırakmakla suçlandı. Çocuk, 7 Ocak 2025 tarihinde yaşadıklarını karakol ifadesinde de anlatırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İshak Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birgün'ün aktardığına göre; olayın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ocak 2025’te müftünün tutuklandığını açıkladı. Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül dahil pek çok din insanı Yıldırım'ın "arkasında olduklarını" açıklayarak ona destek verdi.

69 GÜN SONRA TAHLİYE

Mahkeme de “Suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali olduğu” gerekçesiyle İshak Yıldırım hakkında 69 gün sonra tahliye kararı verdi. Mahkeme 21 Mart’ta Eskişehir L Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tahliye müzekkeresi yazarken, davanın sürmesine rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı, açığa alınan İshak Yıldırım’ı göreve iade edip Sinop’a vaiz olarak atadı. Kararda Ali Erbaş’ın imzası vardı. Sinop’ta düzenlenen protestolar nedeniyle ise karardan geri adım atılmak zorunda kalındı ve Yıldırım göreve başlayamadı.

Çocuk İstismarından Yargılanan Müftü İçin Mahkemeden Skandal Karar - Resim : 1

Davanın üçüncü duruşması ise 11 Eylül 2025’te gerçekleşti. Sanık Yıldırım, 14 yaşındaki kızını tanık olarak mahkemede dinletip “Babasının suçu olmadığını” söyletti. İshak Yıldırım da İstanbul’a taşındığını anlattı.

'İSTİSMAR'DAN BERAAT

Savcılık mütalaasında ise "İshak Yıldırım’ın sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda bulunup çocuğa karşı zincirleme cinsel taciz suçunu işlediği" vurgulanarak 19 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, “Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini” talep etse de Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oy birliğiyle Yıldırım’ın, yurt dışı çıkış yasağını, imza kararını ve mağdur çocuğun ikametine 300 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı.

İshak Yıldırım bugün de dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Yıldırım'a, zincirleme cinsel taciz suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verirken çocuğa karşı istismardan ise beraat kararı verdi.

Kaynak: Birgün

