Tuzla’daki Milyonluk Hırsızlıkta Şok Taktik

Tuzla’da bir evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan iki kadın hırsız, çaldıklarını kirli bebek bezine saklayarak Eskişehir’e kaçtı; polis operasyonuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı, eşyalar sahibine iade edildi.

Tuzla’daki Milyonluk Hırsızlıkta Şok Taktik
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Tuzla ilçesinde gerçekleşen büyük çaplı hırsızlık olayı, Eskişehir polisinin dikkati sayesinde çözüldü. Tuzla’da bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın şüpheli, kaçış planlarında ilginç bir yönteme başvurdu. Çaldıkları altın ve mücevherleri kirli bir bebek bezine sararak gizleyen hırsızlar, Eskişehir’e doğru yola çıktı. Ancak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kente giriş yapacağı bilgisini alınca harekete geçti.

Tuzla’daki Milyonluk Hırsızlıkta Şok Taktik - Resim : 1

Eskişehir girişinde düzenlenen operasyonda, şüpheli kadınların bulunduğu araç durduruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz aramasında, hırsızlığa konu ziynet eşyaları, kirli bebek bezinin içinde özenle saklanmış halde bulundu. Polis, bu alışılmadık gizleme taktiğini fark ederek milyonluk serveti ele geçirdi. Çalınan ziynet eşyaları, hızlı bir şekilde gerçek sahibine teslim edilirken, olay büyük bir yankı uyandırdı.

Yakalanan iki kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin suçunu sabit görerek her ikisini de tutuklama kararıyla cezaevine gönderdi. Eskişehir polisinin başarısı, sosyal medyada ve yerel basında övgüyle karşılanırken, hırsızların bebek bezi taktiği X platformunda da espri konusu oldu. Yetkililer, vatandaşları ev güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı; soruşturma, şebekenin başka bağlantıları olup olmadığını aydınlatmak için devam ediyor.

Kırklareli'nde 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü YakalandıKırklareli'nde 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Tuzla Hırsızlık
İstanbul’da Tarihi Operasyon! Interpol’ün Aradığı Kayıp Hat Levhası 20 Yıl Sonra Bulundu İstanbul’da Tarihi Operasyon! Interpol’ün Aradığı Kayıp Hat Levhası 20 Yıl Sonra Bulundu
Herkes Bunu Gözünden Kaçırmış! Uğurcan Çakır'ın Kontratındaki Özel Madde Devrede: Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar
Evinin Önünde Düşünce Hastaneye Gitti: Semiramis Pekkan Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı! Hayranları Duyunca Kahroldu Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı
AFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Bir Deprem Daha AFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Bir Deprem Daha
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme! Bakanlık Duyurdu, Görevden Alındılar Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme!
Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Özel Görüşmenin Perde Arkası Sızdı… Öğrenir Öğrenmez Özel Kalemine Hesap Sordu Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Perde Arkası Sızdı