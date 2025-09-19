Tuzla’daki Milyonluk Hırsızlıkta Şok Taktik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Tuzla ilçesinde gerçekleşen büyük çaplı hırsızlık olayı, Eskişehir polisinin dikkati sayesinde çözüldü. Tuzla’da bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın şüpheli, kaçış planlarında ilginç bir yönteme başvurdu. Çaldıkları altın ve mücevherleri kirli bir bebek bezine sararak gizleyen hırsızlar, Eskişehir’e doğru yola çıktı. Ancak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kente giriş yapacağı bilgisini alınca harekete geçti.

Eskişehir girişinde düzenlenen operasyonda, şüpheli kadınların bulunduğu araç durduruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz aramasında, hırsızlığa konu ziynet eşyaları, kirli bebek bezinin içinde özenle saklanmış halde bulundu. Polis, bu alışılmadık gizleme taktiğini fark ederek milyonluk serveti ele geçirdi. Çalınan ziynet eşyaları, hızlı bir şekilde gerçek sahibine teslim edilirken, olay büyük bir yankı uyandırdı.

Yakalanan iki kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin suçunu sabit görerek her ikisini de tutuklama kararıyla cezaevine gönderdi. Eskişehir polisinin başarısı, sosyal medyada ve yerel basında övgüyle karşılanırken, hırsızların bebek bezi taktiği X platformunda da espri konusu oldu. Yetkililer, vatandaşları ev güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı; soruşturma, şebekenin başka bağlantıları olup olmadığını aydınlatmak için devam ediyor.

Kaynak: İHA