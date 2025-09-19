AFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Bir Deprem Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, deprem kuşağının tam ortasında kalmış gibi bir kez daha sarsıldı. AFAD'ın resmi duyurusuna göre, bugün saat 14.45'te merkez üssü Sındırgı olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede hafif panik yarattı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

Bu deprem, Sındırgı ve çevresini 10 Ağustos'ta vuran 6.1 büyüklüğündeki ana depremin artçı zincirinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. O tarihteki güçlü sarsıntı, ilçede binalarda çatlaklara ve panik dolu anlara yol açmıştı; AFAD ve Kızılay ekipleri haftalarca sahada kalmıştı. O zamandan beri bölge, küçük çaplı artçılarla sarsılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi