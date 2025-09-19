AFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Bir Deprem Daha

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sındırgı 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremden bu yana sallanmaya devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, deprem kuşağının tam ortasında kalmış gibi bir kez daha sarsıldı. AFAD'ın resmi duyurusuna göre, bugün saat 14.45'te merkez üssü Sındırgı olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede hafif panik yarattı.

Bu deprem, Sındırgı ve çevresini 10 Ağustos'ta vuran 6.1 büyüklüğündeki ana depremin artçı zincirinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. O tarihteki güçlü sarsıntı, ilçede binalarda çatlaklara ve panik dolu anlara yol açmıştı; AFAD ve Kızılay ekipleri haftalarca sahada kalmıştı. O zamandan beri bölge, küçük çaplı artçılarla sarsılmaya devam ediyor.

