Kırklareli'nde 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kırklareli'de hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kırklareli'nde 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından aranan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 44 yıl 6 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılan C.D. isimli hükümlü gözaltına alındı.

Yapılan resmi işlemlerin ardından C.D., cezaevine teslim edilerek tutuklandı.

Kaynak: AA

