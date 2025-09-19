İstanbul’da Tarihi Operasyon! Interpol’ün Aradığı Kayıp Hat Levhası 20 Yıl Sonra Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haziran ve Eylül ayları arasında Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde 11 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 15 kişi yakalandı.

2005 YILINDA ÇALINMIŞTI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2005 yılında Üsküdar’daki Defterdar Tahir Efendi Camii’nden çalınan ve hattat Mehmet Sami Efendi'nin 1837-1912 yılları arasında yazdığı hat levhası da dahil olmak üzere binlerce eser bulundu.

20 yıldır aranan kayıp hat levhası

ESERLER MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen tarihi eserler, emniyet yetkilileri tarafından basına sergilendi. Yapılacak resmi işlemlerin ardından bu eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne teslim edileceği bildirildi.

Ele geçirilen eserler arasında kıymetli diğer eserler ise şöyle:

Yunan ve Roma İmparatorluk dönemlerine ait 1.771 parçadan oluşan insan figürlü mozaikler,

Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen altın, gümüş, bronz ve nikelden yapılmış toplam 2.627 sikke,

Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen pişot, kama, kılıç, şamdan, mumluk, kadeh, mühür, ikona gibi 454 obje,

47 adet fil dişinden yapıldığı tahmin edilen bilezik formunda takılar.

Kaynak: İHA