Sınıf Öğretmenlerine Atama Yok! İlkokulda Derslere Artık İlahiyatçılar Giriyor

Uzun süredir hem eğitim sistemi hem de atanamayan öğretmenlerle ilgili tepki toplayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın gittiği bazı uygulamalar da tartışma konusu olarak gündemde yer alıyor. Eğitim fakültelerinden mezun yüz binlerce öğretmen adayı atanamadıkları için marketlerde, inşaatlarda çalışırken, okullarda ise derslere "ücretli öğretmenler" giriyor.

LİSE MEZUNLARI BİLE 'ÖĞRETMEN'

Korkusuz gazetesinin haberine göre; yaklaşık 800 bin öğretmenlik mezunu gencin atama beklediği Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı, onları yerine açığı "ücretli öğretmen'lerle kapatmaya çalışıyor. Bu kapsamda lise mezunları bile "ücretli öğretmen" olarak görevlendirilmeye başladı. Sınıf öğretmeni yapılanların başında ise ilahiyat mezunları geliyor.

EN ÇOK GÜNEYDOĞU'DA

En başta Güneydoğu'da çok sayıda imam, sınıf öğretmeni olarak okullarda derslere girmeye başladı. İmamların en çok öğretmen yapıldığı bölge olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi öne çıkarken, ayrıca hemşirelik, işletme, felsefe, resim gibi bölümlerden mezun olanların da ilkokullarda görevlendirildiği ifade edildi.

